خلال 24 ساعة.. أمن المنافذ يضبط 15 قضية متنوعة و887 مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت جهود أمن المنافذ في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع"، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط 1 قضية وفي مجال الأمن العام تم ضبط 15 قضية متنوعة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 887 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط 1 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 123 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط 2 قضية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام.