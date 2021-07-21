"ريهام" تطلب الخلع من مدرب سباحة بسبب علبة زبادي بـ 4 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "ريهام. د"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "جوزي ضربني عشان اشتريت علبة زبادي بـ 4 جنيه".

وقالت "ريهام" 29 عام: تزوجت منذ عامين من "أحمد. ع" 33 عام، مدرب سباحة، ورزقنا الله بطفلة عقب الزواج مباشرة، والمشكلة التي أعاني منها هي بخل زوجي، الذي يتدخل في كامل أعمالي المنزلية، حتى شعرت أنه "حماتي" وليس زوجي، ودفعه بخله إلى رفض دفع قيمة صيانة الأسانسير الشهرية، رغم أننا نقيم بالطابق الثامن "بطلع وأنزل على السلم وأنا شايله بنتي والشنط وبيرفض يساعدني".

أضافت الزوجة: زوجي تسبب لي في حالة من الاكتئاب، فهو يقوم بتشغيل ماتور المياه ساعة واحدة في اليوم، وعندما أقوم بغسل ملابس طفلتي يضع هو مسحوق الغسيل بنفسه حتى يضع قدر قليل، وأخبرته أن الملابس لا تُنظف بسبب قلة المسحوق لكنه رفض أيضًا.

استكملت ريهام: المشكلة التي كتبت النهاية مع زوجي حينما قمت بشراء علبة زبادي لطفلتي بـ 4 جنيهات، حتى تشاجر معي لأنني لم أشتري علبة صغيرة بجنيهان، وظل يسبني واعتدى عليَّ بالضرب فأخذت طفلتي وتركت له المنزل، ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 2147 لسنة 2021 ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.