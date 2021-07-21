شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" ترفع 22 ألف طن مخلفات من الشوارع فى أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، 22 ألف طن مخلفات من شوارع العاصمة، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما نفذت الهيئة حملات نظافة وتطهير وتعقيم للشوارع خاصة التى شهدت ذبح أضاحى فى اول ايام العيد.

وفى السياق، أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنه تم رفع كفاءة الحدائق بالعاصمة، لاستقبال الجمهور مع توزيع فرق تدخل سريع منتشرة بقطاعات القاهرة لرفع المخلفات أول بأول.

وأضاف رئيس هيئة النظافة لـ الخليج 365، أنه تم تخصيص 4 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة وفناطيس مياه بالمطهرات وعربات محملة بالرمال لتنظيف وتطهير الشوارع والميادين فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال أيام العيد.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم مراجعة إنارة كابلات أعمدة الإنارة والتركيز علي المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين في المناطق الأثرية والتاريخية والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، كما تم صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانه مزودة بالأبراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أى أعطال طوال أيام العيد.