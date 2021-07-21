شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 12 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع فى أول أيام العيد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، تواجدا ميدانيا للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير حيث تمكنت المحافظة من رفع حوالي 12 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار اليوم من خلال تشكيل مجموعات عمل من هيئة النظافة والأحياء والمراكز والمدن وشركات النظافة العاملة بالمحافظة وقد تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الوراق، إمبابة، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور، جنوب الجيزة بالاضافة الي الوحدات المحلية والقري بالمراكز والمدن.

وأشار المحافظ، إلى أن المخلفات التي تم رفعها شملت استقبال محطة مناولة الوراق التي تخدم أحياء الوراق وشمال والدقي والعجوزة 1020 طن مخلفات بالاضافه الي استقبال محطة مناولة المريوطية التي تخدم أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة 1631 طن مخلفات وأستقبال محطة مناولة كرداسة والتي تخدم مركز كرداسة واجزاء من أحياء بولاق الدكرور والهرم حوالي 1000 طن مخلفات، لافتا إلى أن محطة مناولة البراجيل والتي تخدم مناطق مركز أوسيم وأرض اللواء أستقبلت 300 طن مخلفات والمقلب العمومي بشبرامنت والذي يخدم مراكز ومدن المحافظة والحملات المركزية بكافة الأحياء قد أستقبل 8020 طن مخلفات.

وكلَّف محافظ الجيزة، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة دوريا بأعمال إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين، مُوجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ حملات نظافة وتجريد موسعة وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالطرق الرئيسية.

من جانبه أكد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم الدفع بـ25 معدة متنوعة خلال الحملات للمعاونة في رفع المخلفات من الشوارع و إزالة أي نواتج للذبيح بالشوارع كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وتقوم سيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم للتخلص الآمن منها.