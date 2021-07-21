شكرا لقرائتكم خبر عن مجزر البساتين يستقبل 230 عجل وضأن أضاحى فى أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى رمضان، مدير مجزر البساتين الألى بالقاهرة، ان المجزر استقبل فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ما يقرب من 80 عجل و150 ضأنوذلك حتى الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف مدير مجزر البساتين، ل الخليج 365، أن المجزر فتح أبوابه لدخول أضاحى الأهالى مجانا، حيث واصل المجزر استقبال عجول الأضاحى للمبيت استعدادا للذبح فى ثانى ايام العيد.



وأشار مدير مجزر البساتين، إلى أن المجزر يوفر الأطباء للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، مجانا، ويتواجد الجزارين يتفقون على أجرة الذبح مع الأهالي، و أن أسعار الذبح أقل بكثير من الخارج نظرا لأنه يوفر كل الإمكانيات للذبح مما يحافظ على نظافة الشوارع، بالإضافة إلى توفير أماكن لاستقبال الأهالى ليشهدوا ذبح الأضاحي.



وأوضح رمضان، الطرق السليمة لتخزين لحوم الأضاحى، لافتا إلى أنه ينصح الأهالى بتخزين اللحوم بعد تبريدها خارج الثلاجة ثم وضعها فى أكياس جافة ووضعها على ارفف الثلاجة لمدة 6 ساعات ثم تخزينهم فى الفريزر، مشيرا إلى أن الذبح يتم الإشراف عليه حيث يتم ذبح الأضحية بدون فصل الحبل الشوكى حتى يتم تصفية الدم بالكامل من الذبيحة لانه عندما يتم فصل الحبل الشوكى يتوقف القلب وهو ما يؤدى إلى تواجد كميات من الدم باللحم وهو غير صحى.