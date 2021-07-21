شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة فى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، سيولة مرورية، أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية بالتزامن مع إجازة ثانى أيام عيد الأضحى.

وظهرت سيولة مرورية أعلى الطريق الدائرى ومن نزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى، وأعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

كما شهد الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى سيولة مرورية، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وفى محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان شهدت حركة السيارات سيولة بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وبمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى، وشهد شارع الهرم سيولة مرورية في الاتجاهين.

وفيما شهد كوبرى أكتوبر سيولة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وفى الاتجاه العكسى، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات خفيفة متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

وشهد نفق الأزهر ظهور سيولة فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك سيولة أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.

وظهرت سيولة على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد في الاتجاهين.