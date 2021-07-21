شكرا لقرائتكم خبر عن "تصاريح العمل" تستقبل المواطنين اليوم لإنهاء إجراءاتهم بالمبنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد، الكائن بالمجمع الأمنى المواجه لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج، لقضاء أجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.
جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد فى استخراج تصاريح العمل لهم.