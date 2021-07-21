القاهرة - سامية سيد - تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد، الكائن بالمجمع الأمنى المواجه لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج، لقضاء أجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.

شكرا لقرائتكم خبر عن "تصاريح العمل" تستقبل المواطنين اليوم لإنهاء إجراءاتهم بالمبنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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