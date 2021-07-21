الداخلية تؤمن احتفالات المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، في ثان أيام عيد الأضحى المبارك، تواجد أمني مكثف بالشوارع وبمحيط الحدائق والمتنزهات، لتأمين احتفالات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وتشدد أجهزة الأمن الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلاً عن تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.

وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.