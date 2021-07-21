ضبط أكثر من 21 ألف مواطن لعدم ارتدائهم الكمامات خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 21502 شخصًا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، خلال 48 ساعة بالمحافظات.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة على مُستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة، عن ضبط 21502 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، ثم تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ21427 شخص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض 90 شخصًا على النيابة العامة الذين لم يُسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 1703 مُخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 481 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة “الشيشة”، بإجمالي مضبوطات 3636 أرجيلة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازي التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومُواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المُواطنين، والحد من انتشار الوباء، والمُتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.