السكة الحديد: تشغيل القطارات الإضافية مستمر حتى 31 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكدت هيئة السكة الحديد أن تشغيل القطارات الإضافية التي قررت الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية مستمر حتى 31 يوليو الجاري، حيث تم الدفع بـ170 قطارًا إضافيًا خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجاري على خطوط الوجه القبلي لخدمة أهالي الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التي يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يومًا، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومي، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم في تمام الساعة 7.00 صباحًا، كما أن الحجز متاح من خلال شبابيك التذاكر، وتطبيق الحجز على الهاتف المحمول وموقع الهيئة المخصص لحجز التذاكر بنسبة 20% من المقاعد المكيفة.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية التي قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطارًا ضمن القطارات المُحسنة التي مسماها "تحيا مصر"، لتقوم برحلات يومية يصل إجماليها في نهاية فترة تشغيل العيد 170 قطارات إضافيًا تخدم أهالي الصعيد، وتشمل قائمة القطارات الإضافية:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 في اليوم التالي.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 21.30 ويصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالي.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالي.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالي.

- تشغيل قطار 2013 مكيف أسوان / القاهرة خلال الفترة من 23-25/7/2021.

- تشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2202 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان خلال الفترة على أن يقوم من القاهرة الساعة 09.10 ويصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم.

- تشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2203 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 08.50 ويصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم.

- تشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2204 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 00.45 ويصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم.

- تشغيل قطار مخصوص روسي رقم 2205 ليقوم برحلات يومية بين أسوان / القاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 00.50 ويصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم.

- كما سيتم خلال يوم 26/7/2021 تشغيل 3 قطارات مُحسنة تحت مسمى "تحيا مصر" فى رحلة العودة لخدمة أهالي النوبة، وهي تضم القطارات أرقام 2031 / 2037 أسوان / القاهرة والقطار رقم 2033 بين أسوان / الإسكندرية.

- سيتم خلال يوم 25/7/2021 تشغيل عدد قطار روسي وقطار تحيا مصر خدمة خاصة للاتحاد النوعي بين أسوان/ القاهرة.

- تشغيل قطار يوم 29/7/2021 في رحلة العودة بعربات تحيا مصر بين أسوان/ الإسكندرية خدمة خاصة لنادي أبو الريش.

- تشغيل قطار يوم 29/7/2021 في رحلة العودة بعربات تحيا مصر بين أسوان/ الإسكندرية خدمة خاصة لنادي الجعافرة الرياضي.