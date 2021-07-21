شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حدائق الحيوان: مفاوضات لاستقدام "فيل" من زيمبابوى وأخر من بنجلاديش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم استقدام 4 سبع بحر جدد وسيتم إمداد حديقة حيوان الجيزة باثنين منها والإثنان الآخران سيتم إرسالهما لحديقة حيوان الإسكندرية .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جارٍ أيضًا إجراء مفاوضات لاستقدام 2 فيل عن طريق البدل أيضًا، لافتا إلى أن المفاوضات مع دولة زيمبابوى وأخرى مع بنجلاديش، موضحًا أن المفاوضات مع بنجلاديش لاستقدام الفيل الآسيوى الذى يمتاز بالهدوء فى الطبع وأليف فى تعامله مع الأطفال، أما المفاوضات مع زيمبابوى لاستقدام فيل أفريقى وهو يمتاز بأنه أكثر شراسة ويحتاج فترة لترويضه، قائلاً: "نحاول استقدام السلالتين ونتعشم الوصول لعرض مناسب".

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تم مؤخرًا استقدام النمور البنغالية حيث تم استقدام ذكر وأنثى مؤخرًا.

وأشار رجائى، إلى أنه تم مؤخرًا أيضًا تطوير منطقة جزيرة الشاى وأصبحت بديعة وجميلة، لافتًا إلى أن الجزيرة كانت يغزوها نبات أخضر على مساحة 4 فدادين، موضحًا أنه تمت معالجة مياه الجزيرة وإصلاح البئر المغذى ووضع طيور مائية ما أضفى على الجزيرة الجمال .