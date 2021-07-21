شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى إلكترونيا.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر، حيث يستطيع المواطن نقل بطاقة التموين من محافظة الى دون الحاجة الى الذهاب لمكاتب التموين.

"الخليج 365 "ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية نقل البطاقة من محافظة لأخرى إلكترونيا .

ـ في النقل بطاقة التموين من محافظة الى أخرى يستطيع صاحبها الدخول على موقع" دعم مصر "

وبمجرد الدخول على الموقع يظهر على يمين الصفحة "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ يتم الضغط على "خدمة النقل من محافظة لأخرى " واختيار هذه الخدمة

ـ يتم متابعة التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.