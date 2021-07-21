شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعمال إذا فعلتها تعدل في ثوابها الحج والعمرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يترك الإسلام فرصة للمسلم أن يقول الظرف يمنعنى، بعض العبادات تساوى فى ثوابها الحج والعمرة، حيث ترجم هذه الحالة كتاب: لطائف المعارف وهو أحد المؤلفات الشارحة للسنة النبوية والشريعة الإسلامية عد من الأعمال الصالحة عشرة أعمال يومية بسيطة لا تلغى شعيرة العمرة وركن الحج، بل جمع اعمال ثوابها عند الله كمن حج واعتمر وله ان يكررها او بعضها كل يوم او قدر الاستطاعة والحج متاح لمن استطاع اليه سبيلا.

1 - جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس حج واعتمار بلا ترحال.. قال الحسن: مشيك فى حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة.

2 - بر الوالدين اعظم حجة فهما جنة الدنيا والاخرة..عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم وصى رجلاً ببر أمه وقال له "أنت حاج ومعتمر ومجاهد" ويعني: إذا برها.

3- اداء واجبات الوظيفة والوطن والدين والناس افضل حجة.

4- التوقف عن ايذاء الناس افضل حجة قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان.

5- صلاة العشاء فى جماعة حجة والفجر عمرة .. قال عقبة بن عبد الغافر: صلاة العشاء فى جماعة تعدل حجة وصلاة الغد فى جماعة تعدل عمرة

6 - صلاة الفجر فى جماعة ثم ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين.. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الصبح فى جماعة ثم جلس فى مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة" .

7 - حتى صلاة الجمعة حجة تطوع واجرها كصلاة زيادة.. اعتبر الاسلام ان شهودك لصلاة الجمعة يعدل حجة تطوع قال سعيد بن المسيب هو أحب إلى من حجة نافلة.

8 - الخروج إلى المسجد ﻷداء صلاة مفروضة حج.. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من تطهر فى بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر".

9 - التسبيح وذكر الله بعد الصلوات حج واعتمار.. عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين".

10- العمرة فى رمضان حجة فى الاجر..فات بعض النساء الحج مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة قال: "اعتمرى فى رمضان فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة أو حجة معي".