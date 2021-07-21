شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إلزام شركات التوزيع بإظهار قيمة مقابل خدمة العملاء بالفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزارة الكهرباء والطاقة، عن أنه ستتم مراجعة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية بالتنسيق مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، للتأكد من إظهار كل الرسوم التى يتم تحصيلها من المشترك لتطبيق مبدأ الشفافية التى تتبعه الوزارة فى تعاملها مع المواطن.

وأضافت الوزارة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيلزم جميع شركات التوزيع بإظهار قيمة مقابل خدمة العملاء التى يتم تحصيلها ليتمكن المواطن من معرفة كل تفاصيل الفاتورة بكل شفافية، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على أن تقدم خدمة مميزة للمواطنين بأعلى جودة.

وقال شاكر، إن رسوم مقابل خدمة العملاء بالفاتورة تم تثبيتها ولن تشهد أى زيادة حتى انتهاء خطة رفع الدعم عن أسعار شرائح الكهرباء فى يوليو 2025، لافتًا إلى قيمة مقابل خدمة العملاء بالفاتورة معلنة منذ العام الماضي.

وفيمايلى قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء للقطاع المنزلى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

8- المقرؤ صفر (9 جنيهات).