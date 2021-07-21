شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: بدء الدراسة بكلية الآثار سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ممدوح الدماطى أول عميد لكلية الآثار بجامعة عين شمس ووزير الآثار السابق، عن موعد بدء الدراسة وقبول أول دفعة للكلية.



وأوضح الدماطى، أنه من المقرر بدء الدراسة بكلية الآثار بجامعة عين شمس سبتمبر المقبل، مع العام الدراسى الجديد، لافتا إلى أنه من المتوقع قبول عدد قليل حوالى 50 طالب بكل قسم من الأقسام الخمسة بالكلية ليصل إجمالى عدد الدفعة الأولى المخطط قبوله 250 طالب وطالبة.

وأوضح الدماطى ، أن وضع الطلبة بقسم الآثار يستمر كما هو ويتخرجوا بلائحة القسم ليسانس اداب قسم آثار ، واعتبارا من العام المقبل لن يتم قبول طلبة جدد بهذا القسم.

يذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أصدر قرارا بقيام الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي الأستاذ بقسم الاثار بكليه الاداب بأعمال عميد كليه الآثار اعتبارا من 12/15 /2020 و لحين تعيين عميد للكلية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق قد أصدر قرار بانشاء كلية الآثار جامعة عين شمس تحل محل معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم بالجامعة مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بالمعهد.