شكرا لقرائتكم خبر عن خليك إيجابى وبلغ عن سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه أهم المعلومات الخاصة بطرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي التى تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة، علاوة على الضرر الذى يقع على المواطنين نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة بشكل غير منظم، ما يتسبب فى حدوث انقطاعات ناتجة عن زيادة معدلات الأحمال، وبالتالى يحدث عطل فنى، وفيما يلي طرق الابلاغ عن سرقات التيار الكهربائي:

1-الاتصال على الخط الساخن 121.

2-الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

وملء البيانات الآتية:-

أ‌- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

ب‌- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

ت‌- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

ث‌- تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، " سكنية أم صناعية أم تجارية".

ج‌- إدخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

3-إرسال شكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

[email protected]

4-إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.