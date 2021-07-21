شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 على الأقل وإجلاء 100 ألف جراء فيضانات اجتاحت مدينة تشنجتشو الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل الإعلام الصينية بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات في مدينة تشنجتشو بمقاطعة هنان وسط الصين.

وذكرت المصادر أن السلطات أجلت 100 ألف من سكان المدينة، وأن أكثر من 6 آلاف من العسكريين ورجال الإطفاء يشاركون في عمليات الإنقاذ.

وأعلنت سلطات مطار المدينة تأجيل الرحلات الجوية حتى يوم غد الأربعاء.

وأعلن تلفزيون CGTN الصيني انهيار سد في مدينة تشنجتشو وسط البلاد بفعل الفيضانات، في وقت لم ترد أنباء بعد عن أضرار الحادث حتى اللحظة.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا، رفع مكتب الأرصاد الجوية في خنان وتشنجتشو مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول.

وأضافت القناة التلفزيونية أن مترو الأنفاق في مدينة تشنجتشو قد غمرته المياه بالكامل، وقام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب العالقين.

وكانت الأنباء قد أفادت فى وقت سابق بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم فى المقاطعة بسبب الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة.

وتم إجلاء 100 ألف شخص، حيث يشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 من أفراد الجيش ورجال الإطفاء، فيما ألغى مطار تشنغتشو الرحلات الجوية حتى الأربعاء.