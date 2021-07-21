شكرا لقرائتكم خبر عن سيد الفصول.. كل ما تريد معرفته عن الاعتدال الخريفى وبداية فصل الخريف × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالى شهرين باتت تفصلنا على انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف، حيث يحدث الاعتدال الخريفى هذا العام فى 22 من شهر سبتمبر المقبل، إيذانا بانتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف الذى يتميز بهبوط ملحوظ فى درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه كافة التفاصيل الخاصة بفصل الخريف وتفسير الاعتدال الخريفى والظواهر الفلكية المرتبطة بيوم الاعتدال الخريفى، كما يلى:

1- يحدث الاعتدال الخريفى هذا العام فى 22 من شهر سبتمبر المقبل

2- 22 سبتمبر المقبل سيكون أول أيام فصل الخريف فلكيا فى كامل النصف الشمالى للكرة الأرضية

3- الشمس تكون واقعة مباشرة على خط استواء الأرض قادمة ظاهريا من شمال السماء متجهة نحو الجنوب

4- يرجع السبب فى حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس

5- يوم الاعتدال تشرق الشمس من نقطة الشرق الأصلية وتغرب فى نقطة الغرب الأصلية

6- يكون طول الليل و النهار "تقريبا" متساويا بطول 12 ساعة فى يوم الاعتدال الخريفى

7- بعد الاعتدال الخريفى تستمر الشمس والطيور المهاجرة فى الانتقال نحو الجنوب

8- يبدأ البحر القطبى الشمالى فى التجمد فى حين يبدأ الجليد فى القطب الجنوبى فى الذوبان وتبدأ عجلة الفصول فى التغير

9- فصل الخريف يستمر 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة

10- فصل الشتاء يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر وطولة 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة