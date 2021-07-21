شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد جمالية وسياحية فى محافظة بورسعيد.. اعرف مكان خروجة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة بورسعيد، عددًا من المناظر الخلابة الجمالية والتى تجعلها فى مصاف المحافظات السياحية الجاذبة للزوار، وكذلك الاستمتاع بالشاطئ كونها من المحافظات الساحلية التى تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

مشهد الغروب

يعد مشهد الغروب على شاطئ محافظة بورسعيد، من أجمل المناظر الطبيعية الخلابة التى تجذب وأشد انتباه الكثيرين، حيث تظهر الشمس وكأنها تسقط فى مياه البحر بالجهة الغربية.

شارعا مصر وديلسيبس باي

شارعا "ديلسيبس باي"، ومصر هما من أهم الشوارع السياحية الجديدة التى يسعد فيها الأهالى بالتنزه والترفيه، وتناول الوجبات السريعة والمشروبات الساخنة والباردة بأشكالها وأنواعها المختلفة.

شاطئ بورسعيد

يستمتع زوار المحافظة، بالطقس المعتدل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، والتقاط الصور التذكارية مع المناظر الطبيعية الجميلة، بالإضافة إلى السباحة فى مياه بحر بورسعيد.

كورنيش محافظة بورسعيد

يصل الكورنيش بداية من حى الشرق مرورًا بأحياء العرب والمناخ حتى حى الزهور، وهى مسافة تشمل على العديد من الخدمات وألعاب الأطفال التى يقدمها مستغلى الكورنيش للأهالى والزوار من المحافظات الأخري.

الممشى السياحى وحجر ديلسيبس

تطل بورسعيد، على المجرى الملاحى لقناة السويس، والتى يقع على الضفة الغربية له، إحدى أماكن الترفيه مثل الممشى السياحى وكذلك ممشى حجر ديلسيبس .

المعدية

تعتبر المعدية هى وسيلة المواصلات بين ضفتى قناة السويس، وكذلك رحلة بحرية تستغرق حوالى 10 دقائق يستمتع مستقلها بتجمع طائر النورس فوق سماء المحافظة، وعدد من المشاهد الجميلة من المياه والسفن العابرة للقناة



احد جنبات ميدان الشهداء في بورسعيد



ازدحام في-احد شوارع بورسعيد السياحية



الآلاف على شاطئ بورسعيد



الأهالي داخل المعدية



المعدية في المجري الملاحي



الورود والتماثيل بالحديقة



توافد المصطافين على شاطئ بورسعيد