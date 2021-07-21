محافظ أسوان: إضافة قرى جديدة ضمن "حياة كريمة" والمحافظة تشهد اهتمامًا كبيرًا

وتابع محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلاً: "هنشوف خير كتير جدًا الفترة المقبلة، فى ظل اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية أسوان"، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإضافة عدد من قرى النوبة ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة، لتشمل بذلك أكبر 3 مراكز فى محافظة أسوان يمثلوا أكثر من ثلثى محافظة أسوان.

وقال اللواء أشرف عطية: نحن في أسوان نسير بخطة ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى حيث إنطلقت مشروعات هذه المبادرة الوطنية والإنسانية على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، والتي تتواكب مع تدشين الجمهورية الجديدة وإنطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي « حياة كريمة » تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح، أن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى على مستوى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفرا ونجعا وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة وصلت حتى الآن إلى 454 مشروعا بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه، وهذه المشروعات موزعة على قطاعات الأبنية التعليمية بواقع 60 مشروعا، وأيضاً 39 مشروعا للهيئة القومية، و49 مشروعا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، و77 مشروعا للصحة، بجانب 54 مشروعا لقطاعات الرى والطب البيطرى والبريد، بالإضافة إلى إنشاء 30 مجمعا خدميا، و28 مركز شباب، و14 وحدة إسعاف ومطافى وبيطرية ومجزر، فضلاً عن تنفيذ 31 مشروعا للكهرباء مع إنشاء 72 كوبرى على ترع ومصارف مائية.