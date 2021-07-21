شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف يتم توليد الكهرباء من الشمس فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بشكل عام ومن الطاقة الشمسية بشكل خاص، وفيما يلي بعض المعلومات التى توضح كيفية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتى تعتبر أقل تكلفة من الطاقة التقليدية من الوقود والسولار والمازوت، علاوة على أنه تعتبر من الطاقة النظيفة صديقة للبيئة، وهى كالآتى :

1.تعمل محطات الطاقة الشمسية من خلال امتصاص الألواح الشمسية لضوء الشمس وتقوم بتحويلها إلى كهرباء

2.عندما تصطدم الفوتونات بخلية شمسية، فإن الذرات تفقد إلكتروناتها، في آلية تدعى الظاهرة الكهروضوئية «Photovoltaic effect».

3.إذا تم ربط الجانب الموجب مع السالب في الموصّلات مع وجود مصدر كهربائي فإنها تكوّن دائرة كهربائية.

4.عندما تتدفق الإلكترونات خلال هذه الدائرة، تكون ما يعرف بالخلايا الكهربائية المتعددة لتشكل لوحة شمسية.

5.يمكن توصيل لوحات متعددة (وحدات) معًا لتكوين مجموعة شمسية، وكلما زادت عدد اللوحات، زادت الكهرباء التي يمكن توليدها.

6.تتكون الألواح من العديد من الخلايا الشمسية.

7.تصنع هذه الخلايا من أشباه الموصلات مثل السليكون، وتصمم في طبقتين طبقة موجبة وطبقة سالبة.

8.عند تركيب الألواح الشمسية في المنازل، تسقط أشعة الشمس على هذه الألواح ثم تقوم هذه اللوحات بتحويل ضوء الشمس إلى تيار مباشر – مستمر.

9.يتدفق التيار إلى العاكس الذي بدوره يحوّل الكهرباء من التيار المستمر إلى تيار متردد، بعد ذلك يمكن استخدام الكهرباء في المنازل.

10.تعتبر الألواح الشمسية بسيطة من حيث التركيب وجميلة المظهر.