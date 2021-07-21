شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: 15301 خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين عن الأدوية طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية، أنها خصصت خط ساخن برقم 15301 لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الأدوية طوال فترة عيد الأضحى .

وقالت هيئة الدواء إنه يتم تلقى الاستفسارات والشكاوى الأدوية على مدار الساعة فى كافة المناسبات وفى غير أوقات الأعياد والمناسبات.

وأكدت هيئة الدواء أن الهدف من الخدمة، هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التى تطرأ بسوق الدواء.

وأشارت إلى أن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة، وأن مسئولى التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التى يحتاجونها.

وتابعت: هذه الإجراءات تأتى فى إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الخطط والسياسات التى تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.