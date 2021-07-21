شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الأوقاف: لم نرصد أى مخالفات للإجراءات الاحترازية خلال صلاة عيد الأضحى

الزراعة: ذبح 7500 ضحية مجانا للمواطنين بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى

الأوقاف توجه بعدم تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى وتجنب التزاحم

الهجرة: لا إصابات بين الجالية المصرية في كندا بحادث حريق كنيسة مارجرجس

التعليم: إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بعد عيد الأضحى

التنمية المحلية توجه برفع وإزالة المخلفات والتصدى لمحاولات التعدى على الأراضى

وزيرة البيئة تدعو المواطنين للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة بالمحميات

التنمية المحلية تناشد المواطنين عدم إلقاء مخلفات الذبح بالشوارع لتجنب الغرامة

وزيرة التضامن: إطلاق معونة الدعم الإغاثى الرابعة للأشقاء الفلسطينيين.. صور

وزارة القوى العاملة تحيل 22 شكوى عمالية للقضاء بالإسماعيلية

الصحة تناشد المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية بالتزامن مع احتفالات العيد