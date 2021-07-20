شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل لو مقدم على عداد كهرباء من فترة كبيرة؟.. اتبع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن الخطوات التي يجب اتباعها في حالة تأخر تركيب عداد كهرباء وفقا للجدول الزمني لتركيب العداد، وهناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات وهى كالأتى:

1- تقديم الشكوى للشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد.

2- وفى حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكى بالآتى:- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء واستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

3 - يتم تسليم صورة من الشكوى التى سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

4 - يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها.

منافذ شكاوى المواطنين الخاصة بجهاز تنظيم الكهرباء:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. - كما يمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، ومن خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم. - ومن خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين ومن خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 - الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).