شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى الإثيوبى يقر بفشل الملء الثانى للسد.. ويؤكد: سيكتمل خلال 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الرى الإثيوبى سيليشي بيكيلي، إنه إذا استمرت وتيرة ملء السد بهذه الطريقة فإنه ستكتمل عملية الملء خلال 13 عاما، وفقا لتصريحات إعلامية.

وكانت أثيوبيا قد أعلنت من قبل اكتمال الملء الثانى للسد، فيما أكد الخبراء فشل عمليات اكتمال الملء الثانى، وهذا ما أكده وزير الرأى الأثيوبى خلال تصريحات إعلامية تداولتها تقارير تؤكد فشل عمليات الملء الثانى للسد.

جدير بالذكر أنه القوات العسكرية لجبهة تحرير تيجراي، قد أصدرت، بيانًا عسكريًا كشفت فيه أحدث أسراها من القوات الإثيوبية النظامية، مؤكدة أن العقيد أول “ياسين”، رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبي في قبضة جيش تيجراي".

فيما أشار البيان ايضا إلى أن قوات تيجراي تحتجز نحو 5 آلاف من القوات الحكومية الإثيوبية التي هاجمت الإقليم، بعد إطلاق سراح ألف أسير آخر، مشيرة إلى أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها.