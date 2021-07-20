الفرصة الأخيرة.. تعرف على الموعد النهائي للمشاركة في مسابقة "فؤاد نجم" لشعر العامية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ساعات قليلة تفصلنا عن إغلاق باب التقدم للمشاركة في مسابقة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يوليو 2021.

حيث أعلن مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم، لشعر العامية المصرية، فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السابعة اعتبارًا من يوم 27 مايو 2021، وحتى يوم 25 يوليو 2021.

وفيما يلي ننشر شروط التقدم وتفاصيل الجائزة في دورتها الثامنة:

1- أن تكون الأعمال الشعرية المتقدمة للجائزة ديوانًا شعريًا مكتوبًا بالعامية المصرية.

2- أن تكون الطبعة الأولى من الديوان صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2019 وديسمبر 2020.

3- تمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة.

4- تمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

5- ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة على 40 عامًا في يوم 25 يوليو 2021.

ويتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر، ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى في دورة تالية.

وتقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر موافقة كتابية على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

أما عن شروط التقدم للجائزة في "فئة الأعمال النقدية" جاءت كالتالي: أن يكون العمل كتابًا منشورًا أو بحثًا للحصول على درجة الدكتوراة أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم في 25 يوليو 2021، وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط في هذا الفرع حدا أقصى للسن.

وتستقبل الأمانة العامة للجائزة الدواوين الشعرية والدراسات النقدية اعتبارا من اليوم الأربعاء، وحتى 25 يوليو 2021، ولا يتم الالتفات إلى الأعمال الواردة قبل هذا التاريخ أو بعده، وعلى الراغب في المشاركة أن يقدم 6 نسخ من الديوان الشعرى، أو 4 نسخ من كتاب الدراسات النقدية.

وتعلن لجنتا التحكيم أسماء الفائزين في الذكرى السابعة لرحيل أحمد فؤاد نجم في الثالث من ديسمبر 2021.

يذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كلا من الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، والمخرج محمد العدل والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.