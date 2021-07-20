طقس ثاني أيام العيد| الأرصاد: حار والعظمى في القاهرة 37 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.