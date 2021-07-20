"قتلوا الخفير وسرقوا الـ DVR ".. الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة حارس بسيدي جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد:

تمكنت أجهزة الأمن ، من ضبط عاطلان قتلا خفير شركة إنشاءات فى الإسكندرية حاول منع لصوص من السرقة.

تلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على جثة خفير بالشركة "معين حراسة على جراج وورش إحدى شركات الإنشاءات " - مقيم بدائرة قسم سيدى جابر مُسجاة على ظهرها بأرض الشركة من الداخل ومُكبل اليدين من الخلف وبها جروح ووجود جميع متعلقاته عدا هاتفه المحمول ، وما قرره (المسئول عن الجراج محل البلاغ) باكتشافه سرقة (سيارة ربع نقل ملك الشركة - جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة) من داخل جراج الشركة.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان - "أحدهما نجل خفير قطعة أرض مجاورة لمحل البلاغ").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأضافا أنه عقب قيامهما بالدلوف للجراج محل البلاغ شعر بهما المجنى عليه ، فتعديا عليه بالضرب بعصا "شومة" حتى فارق الحياة ، واستوليا على المسروقات ، كما أرشدا عن الهاتف والسيارة ، وأضافا بتخلصهما من جهاز DVR بإلقائه بأحد المصارف المائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.