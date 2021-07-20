ضبط ٢ طن لحوم مجمدة فاسدة داخل محل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

داهم ضباط مباحث التموين محلا لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وأمكن ضبط ٢ طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة.

وتبين أن مالك المحل كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.