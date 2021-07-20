شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 11965 طن مخلفات فى أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك ، 11965 طن مخلفات من " مناولة الوراق ، مناولة المريوطية ، ومناولة كرداسة، ومناولة البراجيل ، ومقلب شبرامنت " وجاري استكمال الأعمال بصفة مستمرة.

وفى السياق شنت الهيئة حملات نظافة وتمهيد للشوارع بمراكز الجيزة، ضمن الاستعدادات للعيد، ففى البدرشين، تمت أعمال تجريد الشوارع الرئيسيه بقرية دهشور وزاوية دهشور وتم رفع ناتج التجريد الاتربه من جانبى الطريق وذلك لسهولة سير السيارات والمارة وقري ابورجوان والشوبك و ميت رهينة و المرازيق ودهشور و سقارة و تم رفع 200 طن مخلفات .

وفى الصف تم شن حملات نظافة موسعة شملت كافة القري اسفرت عن رفع حوالى 20 طن مخلفات على مدار اليوم .

وفى أوسيم قام رجال قطاع النظافة والتجميل بالمدينة والوحدات المحلية، [برطس - البراجيل - الكوم الأحمر - بشتيل] بأعمال النظافة اليومية، حيث تم رفع تجمعات القمامة اليومية على مستوي المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة بحمولة{440 طن تقريباً}

وعلى نطاق أطفيح، تم رفع الأتربة وتجريد الشوارع في نطاق الوحدة المحلية بالقطورى ورفع المخلفات من القبابات والبرمبل والمدينة

أما العياط تم رفع الأتربة وتجريد شوارع قرية برنشت فى نطاق الوحدة المحلية ببرنشت ، وفى مركز الحوامدية تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمدينة الحوامدية والقرى التابعة لها وتم رفع ( 150 )طن قمامة وتجريد ورفع الاتربة من جسر المنوات.

وفى مركز الواحات البحرية ، تم تنفيذ حملات نظافة مسائية وصباحية ورفع حوالي 120 طن مخلفات قمامة بنطاق المدينة والقري التابعة بمدينة الباويطي والدفع بالمكنسة ورفع الأتربة اسفل الأرصفة بالشارع الرئيسي، وشارع ميدان مسجد الرحمن كما تم الدفع بسيارات المكبس ورفع وتفريغ صناديق القمامة بنطاق المدينة والقري التابعة

وفى منشأة القناطر، تم تجريد الطرق الرئيسيه بنكلا ذات الكوم ورفع كافة المخلفات من الوحدات المحلية.