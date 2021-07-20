شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط سيارة لنقل وتجميع جلود الأضاحى بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت لجنه المتابعة الميدانية بحى بولاق الدكرور ، ومديرية الطب البيطرى، بالجيزة، من ضبط سيارة تجمع وتنقل جلود الاضاحي بحي بولاق الدكرور، وقد تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .



السيارة المضبوطة

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر نقل وحفظ وجمع جلود الهدى و الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وكذا تفرض غرامه على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بكافه القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم .