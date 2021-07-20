شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ رئيس المجلس الرئاسى الليبى بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ رئيس المجلس الرئاسى الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأعرب "محمد المنفي" من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومعرباً عن شكر وتقدير الشعب الليبي لمواقف مصر قيادة وشعباً الداعمة لبلاده، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.