شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. احتفالات عيد الأضحى شكل تاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: احتفالات عيد الأضحى شكل تاني.. كشافة مطرانية بنى سويف ينظمون المصلين.. شباب بالأقصر يوزعون البالونات على الأطفال.. أهالي الإسكندرية يحتفلون بالسيلفي.

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