شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ذبح 7500 ضحية مجانا للمواطنين بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة حول إجمالي مذبوحات الأضاحي بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجاء في التقرير أن إجمالي المذبوحات 7500 رأس ماشية من الجاموس والابقار والأغنام والماعز والجمال حيث جاءت محافظة الجيزة فى المركز الأول تليها الاسكندرية ثم البحر الاحمر والشرقية القاهرة وكفر الشيخ.

وأضاف محروس ان الذبح مازال مستمرا حتى نهاية اليوم في المجازر الحكومية والتي تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي مجانا بالإضافة إلى الاشراف الطبي لتأكد من سلامة الاضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك للحد من الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين.

جدير بالذكر أن المجازر العمومية بمحافظات الجمهورية، فتحت أبوابها منذ السادسة صباحا لاستقبال أضاحى المواطنين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الأضاحى بالمجان، إلى جانب ذبح الأضاحى التابعة للجمعيات الخيرية والأهلية والتى يتم توزيعها على الفقراء والأسر الأكثر احتياجا.