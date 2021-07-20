شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا ويبحثان تطورات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التعاون التجاري، والاستثمارى، والصحي، والأمنى، وجهود مكافحة الإرهاب فضلاً عن تبادل وجهات النظر والتقدير بشأن آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة إلى تطورات قضية سد النهضة.