شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تأكيد وزارة التربية والتعليم، أنها سوف تعلن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 بعد عيد الأضحى، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصرأسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى.. ارتفاع محدود بمصر وعيار 21 بـ 791 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، ارتفاعا محدودا بقيمة جنيهان في تداولات اليوم، وذلك مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل 1817 دولارا وقت صياغة هذه السطور، مع تغيرات مستمرة في الأسعار العالمية للذهب نتيجة استمرار التداول عليها.





الأوقاف: لم نرصد أى مخالفات للإجراءات الاحترازية خلال صلاة عيد الأضحى

أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، أنه من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية، لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بما يعكس وعي رواد المساجد ووعي الشعب المصري بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.





طقس ثانى أيام العيد حار على القاهرة الكبرى.. والعظمى 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





مفاجأة.. بيراميدز يتجه لإلغاء عقوبة شريف إكرامي لتجنب ثورة الكبار

فجر مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن إدارة ناديه تتجه لإلغاء العقوبة المفروضة على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، عقب تغريمه مبلغ 100 الف جنيه على خلفية قيامة بتهنئة فريقه السابق الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2021 جاء فيها :" الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمر علينا ذكرى عظيمة، وهي ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التى حمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصرعزتها وكرامتها، ومع تهنئتى لسيادتكم بهذه الذكرى الوطنية الخالدة فإننى أدعو الله أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة وعلى وطننا المفدى بكل الخير واليمن والبركات،كما أرسل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة البواسل مؤكدين وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة حراساً أمناء على الوطن، محافظين على مبادئ وقيم العسكرية المصرية العريقة، لتظل مصر بقيادتكم حصناً منيعاً ووطناً اٌمناً مستقراً لأبنائه،وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير.





إنجازات حياة كريمة فى التنمية الاجتماعية.. أبرزها إضافة 2705 فصول تعليمية

تواصل مبادرة حياة كريمة العمل ضمن "البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، لتطوير كافة القرى المصرية "حوالى 4600 قرية"، من خلال رفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية والتحتية، ضمن خطة تطوير القرى.





فرحة عيد الأضحى على كل لون.. بالون طائر بالأقصر.. والقناطر الخيرية مقصد أهالى القليوبية.. وإقبال الأطفال على الملاهى الشعبية فى الغربية.. وتوزيع الشعرية باللبن عادة للاحتفال بأسوان.. وطفطف مجانى بالوادى الجديد

احتفل المواطنين فى مختلف محافظات مصر بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية تحسبا لفيروس كورونا، وتنوعت مظاهر الاحتفال فى المحافظات، حيث كان أبرز مشاهد احتفال المواطنين فى محافظة الأقصر هى رحلات "البالون الطائر"، وهى رحلة ساحرة مختلفة من نوعها تتفرد بها محافظة الأقصر عن باقى محافظات مصر، حيث يستقل العشرات من الأهالى والسياح رحلات البالون فى عيد الأضحى المبارك للإستمتاع بسحر الطبيعة من الأعلى، حيث أنه على مدار 3 عقود تاريخ رحلات البالون الطائر فى سماء الاقصر.





أبرز الطرق المغلقة بالقاهرة والجيزة بسبب أعمال المترو وتطوير المحاور

تجرى إدارات المرور مجموعة من التحويلات المرورية بعدد من الطرق، بسبب إجراء أعمال نقل مرافق متعارضة مع محطات مترو أو لإنشاء محطات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق أو لإجراء إصلاحات بالطرق، وسط تدعيم جميع الطرق بالخدمات المرورية و العلامات الإرشادية لمنع ظهور اى كثافات مرورية للسيارات وملاحظة حركة المرور وهم:





التعليم: إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بعد عيد الأضحى

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بعد عيد الأضحى، حيث من المقرر أن تعتمد وتعلن رسميا نهاية يوليو الجارى، تعلن الوزارة نتيجة الطلاب إلكترونيا على موقع الوزارة وفى المدارس، كما تتيح للطلاب التظلم من النتيجة فى اليوم الثانى لاعتمادها رسميا.





رفع حالة الاستعداد القصوى بالمناطق والمتاحف الأثرية خلال عيد الأضحى.. الدخول بالكمامة بمنطقة آثار الهرم.. ورفع كفاءة المواقع بالأقصر.. وغرفة عمليات بأسوان والنوبة.. وشرح مجانى بالمتحف المصرى والقبطى والإسلامى

تستقبل المواقع والمتاحف الأثرية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، الزوار سواء كانوا من المصريين أو الأجانب، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، للحفاظ على سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بوزارة السياحة والآثار، لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى جميع أنحاء العالم، ولهذا تم الاستعداد التام لتطبيق ضوابط السلامة الصحية التى تتخذها الدولة للحماية والوقاية من تداعيات الفيروس، وخصوصا أن مصر تشهد خلال الفترة الأخير انخفاضا فى مستوى الإصابة بالفيروس.





الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو

تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو"، قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 نزيلا.

التعليم تنتهى من تصحيح العربى واللغة الثانية للثانوية العامة

قطعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شوطا كبيرا فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة2021، حيث تم الانتهاء من تقدير درجات مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بنسب نجاح مقبولة ومنصفة تتناسب مع طبيعة الأسئلة والتقييم الجديد ومستوى الطلاب الحقيقى.