أمن قنا يكشف تفاصيل العثور على جثة طفل بالمقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة طفل بإحدى المقابر بقنا وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد الأشخاص بأنه حال توجهه لمدفن عائلته عثر على جثة طفل داخل المدفن خاصتهم، وتبين أن الجثة لطفل في العقد الثانى من العمر عارى "فى حالة تحلل" وبجواره ملابسه كما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد هوية الطفل، كما توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم والد الطفل (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لخلافات الميراث بين والد المتهم وجد الطفل لوالده، حيث استدرج الطفل لداخل سيارة ربع نقل يعمل عليها "تم ضبطها"، وتوجه به لمنطقة المقابر "محل العثور على الطفل" وخنقه باستخدام حبل، وجرده من ملابسه، وتسلق أحد المدافن وألقى جثة الطفل للمدفن المجاور.