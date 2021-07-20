مصدر أمني ينفي هدم منزل على يد بلطجية برشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الخاصة ببرنامج بإحدى القنوات الفضائية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا مقطع فيديو تحت عنوان (هدم منزل بالقوة من قبل مجموعة من البلطجية "أولاد سعيد منسى".

وأوضح المصدر أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن مقطع الفيديو المشار إليه لهدم عامل مقيم بمركز رشيد منزل آل إليه وآخرين من أقاربه من بينهم (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية) عن طريق الميراث بالاستعانة بعدد من العمال والمعدات، وسابقة تضرر الأخيرة من المذكور زاعمةً استيلاءه على حصتها من المنزل المشار إليه "نصيبها من الميراث" وتحرير محضر بالواقعة.

واستدعت الشرطة القائم بأعمال الهدم، وأقر بقيامه بذلك بناء على رخصة هدم للمنزل المشار إليه صادرة لصالحه من الجهات المختصة، مضيفًا أنه اشترى حصصًا وأنصبة جميع الورثة بالمنزل ومن بينهم السيدة المذكورة.