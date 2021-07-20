شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: لا إصابات بين الجالية المصرية في كندا بحادث حريق كنيسة مارجرجس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع رموز الجالية المصرية فى كندا، والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا، عقب اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس فى كندا، وذلك للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، وما إذا كان هناك أي إصابات بينهم جراء الحادث.

وأكدت الوزراة أنها اطمأنت على الجالية المصرية بكندا عقب حادث حريق الكنيسة، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي إصابات بينهم، معربة عن أسفها لما حدث للكنيسة مما أدى إلى حريق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها.

ولفتت الوزارة إلى أنه مازالت التحقيقات جارية بشأن ملابسات وأسباب الحادث.