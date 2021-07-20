شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل للركاب وتزيين مسجد فيصل بمطار القاهرة احتفالا بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق، على تزيين مسجد فيصل المعروف بمسجد مطار القاهرة، والواقع بجوار مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بالتزامن مع صلاة عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بناء على تعليمات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وزينت سلطات مطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، جدار المسجد والممرات المؤدية إليه بالبلالاين الملونة، احتفالا بالعيد، وتم توفير كافة أنواع أدوات التعقيم والتطهير داخل المسجد واتباع كافة إجراءات التباعد داخل باحات المسجد، الذي يؤدي فيه العاملين بمطار القاهرة الدولي الصلاة.

وبالتزامن مع احتفالات أول أيام العيد، نظمت سلطات مطار القاهرة الدولي، استقبال خاص وحافل للركاب القادمين على متن الرحلات الجوية من الخارج، والمسافرين أيضا لإجازات العيد، حيث تم استقبالهم بالورود وتوزيع الشوكولاته على الركاب المسافرين، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.