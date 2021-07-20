شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توجه بعدم تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى وتجنب التزاحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الأوقاف، العاملين بالوزارة وخاصة القائمين على توزيع لحوم صكوك الأضاحي، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بمسافات التباعد وعدم التزاحم، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وعدم تصوير المستحقين للحوم صكوك الأضاحى، والاكتفاء بالصور التوثيقية لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع.

وشددت وزارة الأوقاف، على إعطاء لحوم صكوك الأضاحى للمستحقين، والحفاظ على كرامة الآخذ وإعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأى نوع من التصوير أو الحرج، والوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، قائلة: "لنؤدى جميعا الأمانة التى تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا".

وقالت وزارة الأوقاف، في توجيهاتها للعاملين على توزيع لحوم صكوك الأضاحى: "جميعنا فى خدمة المستحقين للحوم صكوك الأضاحى، وهذا حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم".