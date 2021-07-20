شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه برفع وإزالة المخلفات والتصدى لمحاولات التعدى على الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حوا متابعة الوضع في محافظات الجمهورية خلال اليوم الأول لعيد الأضحي المبارك، وأشار التقرير إلى هدوء الوضع في أغلب المحافظات وشهدت الحدائق والمتنزهات العامة إقبالا من الأسر والأطفال لقضاء اليوم الأول للعيد.

وشددت الوزارة فى بيان اليوم، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وارتداء الكمامات الواقية ، كما وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المحافظات خاصة القطاعات الخدمية والمرافق الأساسية وإلغاء الإجازات والراحات حتى انتهاء أجازة العيد .

وطالبت باستمرار جهود رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول للحفاظ علي الشكل الجمالي للشوارع والصحة العامة للمواطنين ، كما وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة اليقظة التامة لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية لأي تعديات ومخالفات وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .

وأوضح تقرير الغرفة، قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد ومتابعة الإجراءات الاحترازية ومشاركة المواطنين والأسر فرحتهم بعيد الأضحى في الحدائق العامة والمتنزهات ، والمرور على المجازر الحكومية بالمحافظة لمتابعة استقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي مجاناً تحفيزاً للأهالي علي الذبح بالمجازر التابعة للمحافظات والحفاظ على الشوارع من التلوث .

وفي هذا السياق أكدت وزارة التنمية المحلية على وجود تنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين أثناء فترة الأضاحى من خلال عملية التداول الصحى للحوم والتخلص الآمن من مخلفاتها .

ووجهت الوزارة المحافظات بضرورة تشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر لسكرتيري العموم خلال فترة عيد الأضحى المبارك تتولى الإشراف على عمليات التداول الصحى للحوم الأضاحى والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي ومتابعة أعمال النظافة لمواقع الذبح .

كما طالبت بضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوافر بها الإشتراطات الصحية وتكون متصلة بشبكات الصرف الصحى، مع إلزام كافة العاملين بمحال الجزار والمواطنين في الأماكن المصرح بها بالذبح بإرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح ونقل اللحوم والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئياً.

كما وجهت بضرورة استخدام وسائل نقل يتوافر بها الاشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين ، وضرورة التخلص الآمن من كافة المخلفات في الأماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة، مشيرا إلى أهمية قيام الشركات المتعاقد معها على جمع المخلفات أو الجهات التابعة للمحافظة بنطاق الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والقرى بالتخلص الآمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفوري لتلك المخلفات.