شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 65 رحلة دولية تقل 6920 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الاربعاء، رحلاتها إلى 65 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 6920 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير غداً، 65 رحلة جوية بمعدل 40 رحلة دولية و 22 رحلة داخلية، و 3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6920 راكبا.