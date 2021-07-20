شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من تصحيح العربى واللغة الثانية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى من خلال الماسح الضوئى، لأوراق إجابات البابل شيت، موضحة أن هناك بعض الأوراق يتم تصحيحها يدويا، خاصة إذا قام الطالب باختيار إجابة والشطب عليها واختيار إجابة بديلة أو الذي يختار إجابتين في نفس الوقت، أو قام بتظليل دائرتين أمام سؤال واحد في البابل شيت، وظهر على جهاز الماسح الضوئي الذى يتم التصحيح الإلكترونى عليه أنه اختار إجابتين، مشددة على أن كل طالب سوف يحصل على حقه ولن يتم ترك إجابة مكتوبة فى ورقة البابل سيت دون تصحيح.
وأوضح قطاع التعليم الفنى، فى خطاب تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه حرصا على مصلحة الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفنى بسب استمرار جائحة كورونا سيتم عقد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل على أن يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا طوال فترة عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.