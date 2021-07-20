شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من تصحيح العربى واللغة الثانية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شوطا كبيرا فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة2021، حيث تم الانتهاء من تقدير درجات مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بنسب نجاح مقبولة ومنصفة تتناسب مع طبيعة الأسئلة والتقييم الجديد ومستوى الطلاب الحقيقى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التصحيح يتم بشكل إلكترونى من خلال الماسح الضوئى، لأوراق إجابات البابل شيت، موضحة أن هناك بعض الأوراق يتم تصحيحها يدويا، خاصة إذا قام الطالب باختيار إجابة والشطب عليها واختيار إجابة بديلة أو الذي يختار إجابتين في نفس الوقت، أو قام بتظليل دائرتين أمام سؤال واحد في البابل شيت، وظهر على جهاز الماسح الضوئي الذى يتم التصحيح الإلكترونى عليه أنه اختار إجابتين، مشددة على أن كل طالب سوف يحصل على حقه ولن يتم ترك إجابة مكتوبة فى ورقة البابل سيت دون تصحيح.