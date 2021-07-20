شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الطرق المغلقة بالقاهرة والجيزة بسبب أعمال المترو وتطوير المحاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى إدارات المرور مجموعة من التحويلات المرورية بعدد من الطرق، بسبب إجراء أعمال نقل مرافق متعارضة مع محطات مترو أو لإنشاء محطات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق أو لإجراء إصلاحات بالطرق، وسط تدعيم جميع الطرق بالخدمات المرورية و العلامات الإرشادية لمنع ظهور اى كثافات مرورية للسيارات وملاحظة حركة المرور وهم:

-تحويلات مرورية بشارع الهرم بسبب غلقه جزئيا لمدة 5 سنوات.

-غلق شارع السودان يستغرق 3 سنوات لانشاء المترو.

-إغلاق شارع جامعة الدول العربية جزئيا لمدة 3 سنوات لانشاء المترو.

-أعمال حفر لإنشاء محطات المترو بشارع جزيرة العرب يستغرق 3 سنوات.

-إنشاء محطة مترو بشارع أحمد عرابى بالمهندسين لمدة 3 سنوات.

-تحويلات مرورية فى شوارع وسط القاهرة، بسبب إغلاق شارع 26 يوليو، لربط محطات مترو الأنفاق "إمبابة - مطار القاهرة"، بمحطة جمال عبد الناصر لمدة عام.

-تطوير الطريق الصحراوى الشرقى فى المسافة من منزل بنى سويف وحتى محطة رسوم الكريمات بطول 34 كيلو متر لمدة 4 أشهر.

-تحويلات طريق الواحات الصحراوى بسبب إنشاء أنفاق للسيارات وازدواج طريق "6 أكتوبر- الواحات".