شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات حياة كريمة فى التنمية الاجتماعية.. أبرزها إضافة 2705 فصول تعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مبادرة حياة كريمة العمل ضمن "البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، لتطوير كافة القرى المصرية "حوالى 4600 قرية"، من خلال رفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية والتحتية، ضمن خطة تطوير القرى.

ويرصد الخليج 365 أبرز إنجازات مبادرة "حياة كريمة" حتى الآن فيما يتعلق توفير ورفع كفاءة خدمات التنمية الاجتماعية حيث تم:

1. 1100 فصل تعليمى جديد تم إضافته يستوعب حوالى 44 ألف تلميذ

2. 51 وحدة صحية تم التطوير الشامل لها باستثمارات 457 مليون جنيه

3. 22 مركز شباب تم تطويره باستثمارات 38 مليون جنيه

4. 117 ألف مستفيد تم تقديم الخدمات الصحية لهم بالمجان من خلال القوافل الطبية

5. 1457 عملية جراحية و7212 عملية عيون تم تنفيذها

6. 2705 فصل تعليمى جديد تم إضافته بتكلفة مليار جنيه

7. توفير فرص عمل، حيث تم توفير أكثر من 330 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، و28 ألف فرصة عمل دائمة تم توفيرها من خلال قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب باستثمارات بلغت أكثر من 320 مليون جنيه.

وينفذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن 4 مجموعات عمل اهمها مجموعة العمل على مشروعات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية: وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية وتضم وزارة الاسكان بهيئاتها المختلفة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الابنية التعليمية، وزارة الصحة، وزارة الري، وزارة الشباب، وزارة البترول، كما ان وزارة التنمية المحلية تلعب دور رئيسى فى مجموعة عمل التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وسكن كريم ومجموعة المؤشرات والقياس.