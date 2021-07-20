تعاون علمي بين هيئة الاستشعار وكلية الآداب بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، اتفاق شراكة مع كلية الآداب جامعة حلوان لتنفيذ برامج تدريبية، واستشارات فنية في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.

وأشار الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة، في تصريح اليوم، إلى أن الاتفاق يأتي في إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في مختلف الجامعات المصرية، من خلال تقديم دورات متخصصة في هذه المجالات، فضلاً عن الإشراف على مشروعات التخرج الخاصة بطلاب كلية الآداب وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة أنه تم الاتفاق أيضًا على تنفيذ برنامج متخصص لطلاب الكلية في الاستشعار من البعد؛ لتأهيل طلاب الجامعة للمنافسة بسوق العمل.

وأشادت الدكتورة مها محمد عميد كلية الآداب جامعة حلوان بتوقيع الاتفاق، والذي سيسهم في تدريب الطلاب على علوم الفضاء ومجالات الاستشعار من البعد، مؤكدة أن الكلية تتطلع إلى مزيد من التعاون وتحقيق الإنجازات مع الهيئة، بما يسهم في الارتقاء بالنواحي التدرييبة للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.​