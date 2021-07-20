التموين: انتظام العمل بالمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن غرف العمليات المركزية التي أنشأت بالمديريات، لم تتلقى أي شكوى حتى الآن من المواطنين حول توافر الخبز أو الوقود أو أسطوانات البوتاجاز أو السلع بالأسواق.

وأكد مديري المديريات، أن المخابز تعمل بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين على بطاقة الدعم، وأشار مديري المديريات، إلى أن عددًا من المخابز طلبت إجازة بالعيد ووفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن فإن الإجازة تمنح طبقا لاحتياجات المنطقه على ألا تزيد عن ثلاثين فى المائة من تعداد المخابز بالحي أو المركز أو المدينة.

واضاف مديري المديريات، أنهم يسيرون حملات على المخابز ومحطات الوقود والأسواق ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع وكذلك الوقود بكل أنواعه.

من جانبهم أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، أنها تعمل اليوم وغدًا وبعد غدًا لتوفير احتياجات المواطنين من السلع ، مشيرين إلى أن المخازن التابعه تمد المجمعات بكل السلع سواء الجافه أو اللحوم الطازجه والمبردة.

من جانبه أكد احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع مع غرفة عمليات أنتظام العمل مع التأكيد على المتابعة المركزية من الوزارة لحظيًا فيما يتعلق بعمل المخابز بالمحافظات وتوافر السلع بالأسواق ومحطات الوقود ويتابع أيضا مع رؤساء شركات المجمعات توافر االسلع وعمل المجمعات اليوم.