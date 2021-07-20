ضبط عصابة لتجارة المخدرات حاولوا غسل 20 مليون في البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وأوضحت أن تلك الممتلكات قدرت بحوالي 20 مليون جنيه.