للمسافرين.. الداخلية تعلن موعد استئناف استخراج تصاريح العمل بالمبنى الجديد في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمبنى الجديد الكائن بالمجمع الأمني المواجه لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستقبل المبنى الجديد المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين في استخراج تصاريح العمل من غدٍ الأربعاء.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق بتقديم كل التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل لهم.